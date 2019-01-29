﻿ В ходе протестов в Венесуэле погибли 35 человек, Mixnews.lv

В ходе протестов в Венесуэле погибли 35 человек (11)
В мире | 29 января 2019 года, 07:34
Неправительственная организация «Венесуэльская обсерватория социальных конфликтов» подсчитала, что число жертв протестов в Венесуэле увеличилось до 35 человек.
#28Ene Se confirman 35 personas asesinadas en protestas en 10 estados.— Observatorio de Conflictos (@OVCSocial) January 28, 2019
1-Amazonas 3
2-Barinas 3
3-Bolívar 8
4-Distrito Capital 10
5-Portuguesa 4
6-Táchira 2
7-Monagas 2
8-Yaracuy 1
9-Sucre 1
10-Mérida 1#OVCS #PROVEA
По состоянию на 28 января подтверждена гибель 35 жителей 10 различных штатов Венесуэлы. Между тем официальных данных о погибших и пострадавших нет.
Напомним, протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро продолжаются с 21 января. Митингующие требуют от Мадуро уйти в отставку.
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