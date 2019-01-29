﻿ В ходе протестов в Венесуэле погибли 35 человек, Mixnews.lv

В ходе протестов в Венесуэле погибли 35 человек (11)

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В мире | 29 января 2019 года, 07:34

Неправительственная организация «Венесуэльская обсерватория социальных конфликтов» подсчитала, что число жертв протестов в Венесуэле увеличилось до 35 человек.

По состоянию на 28 января подтверждена гибель 35 жителей 10 различных штатов Венесуэлы. Между тем официальных данных о погибших и пострадавших нет.

Напомним, протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро продолжаются с 21 января. Митингующие требуют от Мадуро уйти в отставку.

Комментарии 11
032 часа назад
Ну что,заступил на службу уже,смарчок пиндосовский,скоро врачебный обход,смотри найдут телефон и опять тебе чистить гальюны зубной щёткой.
Дорогая передача!Во субботу
чуть не плача,вся Канатчикова
дача к телевизору рвалась.
Вместо,чтоб поесть,помыться,
уколоться и забыться
Вся безумная больница у экрана собралась...
3
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OIU2 часа назад
И всё проклятые пиндосы! Боже, покарай США!
3
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:D1 час назад
Экономический крах в твоей никчёмной жизни и в бесконечной борьбе с долгами по коммуналке, убогий, а страна тут не при чём. Иди работай, ушлёпок, - гляди и жизнь наладится.
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