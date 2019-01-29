﻿ В ходе протестов в Венесуэле погибли 35 человек, Mixnews.lv

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Неправительственная организация «Венесуэльская обсерватория социальных конфликтов» подсчитала, что число жертв протестов в Венесуэле увеличилось до 35 человек.

#28Ene Se confirman 35 personas asesinadas en protestas en 10 estados.



1-Amazonas 3

2-Barinas 3

3-Bolívar 8

4-Distrito Capital 10

5-Portuguesa 4

6-Táchira 2

7-Monagas 2

8-Yaracuy 1

9-Sucre 1

10-Mérida 1#OVCS #PROVEA — Observatorio de Conflictos (@OVCSocial) January 28, 2019

По состоянию на 28 января подтверждена гибель 35 жителей 10 различных штатов Венесуэлы. Между тем официальных данных о погибших и пострадавших нет.

Напомним, протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро продолжаются с 21 января. Митингующие требуют от Мадуро уйти в отставку.