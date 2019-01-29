﻿ Семья отреагировала на обвинения Майкла Джексона в педофилии, Mixnews.lv

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Члены семьи американского певца Майкла Джексона отреагировали на выход документального фильма, в котором исполнителя обвинили в совращении малолетних. Текст заявления опубликовал The Variaty.

Согласно заявлению родственников, не было представлено никаких вещественных доказательств сделанных в фильме заявлений.

«Создателей этого фильма не интересовала правда. Они никогда не брали интервью ни у одного лица, знавшего Майкла, кроме двух лжесвидетелей и членов их семей», — говорится в заявлении.

Отмечается, что СМИ решили поверить недостоверной информации, а Джексон не может защитить себя и ответить на выдвинутые против него обвинения.

Члены семьи американского певца Майкла Джексона отреагировали на выход документального фильма, в котором исполнителя обвинили в совращении малолетних. Текст заявления опубликовал The Variaty.

Согласно заявлению родственников, не было представлено никаких вещественных доказательств сделанных в фильме заявлений. «Создателей этого фильма не интересовала правда. Они никогда не брали интервью ни у одного лица, знавшего Майкла, кроме двух лжесвидетелей и членов их семей», — говорится в заявлении. Отмечается, что СМИ решили поверить недостоверной информации, а Джексон не может защитить себя и ответить на выдвинутые против него обвинения.

Режиссер документального фильма «Покидая Неверлэнд» о Майкле Джексоне Дэн Рид сразу же отреагировал на заявление семьи. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В картине речь идет о якобы совращении малолетних, в котором участвовал певец. По словам режиссера, у родственников Джексона есть «ценный актив», который стоит защищать: они получают деньги за исполнение каждой его песни. Рид подчеркнул, что лента является документальным фильмом, в котором показана «сложная история».

«Сам фильм рассказывает о сексуальном насилии, о том, как происходит сексуальное насилие, а затем о том, какие последствия это имеет для дальнейшей жизни», — сказал Рид.

Он добавил, что его фильм не об исполнителе, действия которого в картине никак не комментируются. В картине показаны две семьи, частью жизни которых стал Джексон.