﻿ США официально обвинили Huawei в промышленном шпионаже, Mixnews.lv

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Исполняющий обязанности министра юстиции США Мэтью Уитакер проинформировал, что американская сторона стремится добиться экстрадиции из Канады директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Трансляция его выступления вела C-Span.

Отмечается, что Huawei и Вэньчжоу предъявлены обвинения по 23 пунктам. Речь идет о промышленном шпионаже, в частности о попытке похищения коммерческих данных у американской компании T-Mobile в 2012 году.

Как уточняется, против Ваньчжоу выдвинуты обвинения в 13 дополнительных преступлениях. Среди них предоставление ложной информации об «отношениях с иранским подразделением», которое в действительности компания продала самой себе

Ранее посол Канады ушел в отставку из-за дела Huawei.