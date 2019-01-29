﻿ США официально обвинили Huawei в промышленном шпионаже, Mixnews.lv

США официально обвинили Huawei в промышленном шпионаже (3)
В мире | 29 января 2019 года, 07:51
Исполняющий обязанности министра юстиции США Мэтью Уитакер проинформировал, что американская сторона стремится добиться экстрадиции из Канады директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Трансляция его выступления вела C-Span.
Отмечается, что Huawei и Вэньчжоу предъявлены обвинения по 23 пунктам. Речь идет о промышленном шпионаже, в частности о попытке похищения коммерческих данных у американской компании T-Mobile в 2012 году.
Как уточняется, против Ваньчжоу выдвинуты обвинения в 13 дополнительных преступлениях. Среди них предоставление ложной информации об «отношениях с иранским подразделением», которое в действительности компания продала самой себе
Ранее посол Канады ушел в отставку из-за дела Huawei.
Источник: Газета.ru
Инвесторы опасаются, что ситуация вокруг китайской компании может негативно сказаться на торговых переговорах между США и КНР, сообщает MarketWatch. Скорее всего, США готовят дополнительные позиции для ведения агрессивных переговоров с Китаем по торговому соглашению, суть которого - принуждение его к ликвидации диспаритета в торговле, который составляет умопомрачительные суммы, что беспокоит Трампа настолько, что война (пока в негорячей версии) не выглядит чем-то недопустимым. И если для того, чтобы решить вопрос, нужно пойти на обострение - на него пойдут, не дрогнув. Обвинение выдвинуто аккурат к приезду китайской правительстенной делегации во главе с вице-премьером, суть приезда которой - как раз проведение торговых переговоров. Когда нибудь США и Китай договорятся поужинать Россией. Нет сомнений, что единственным проигравшим в торговой войне США и Китая будет Россия. У Китая просто не будет другого выхода, как для выравнивания диспаритета перестать закупать сырьё и углеводороды в России и начать закупать всё это в США. Увы, но таков удел стран - бензоколонок.