﻿ В Евросоюзе узаконили декретный отпуск для отцов, Mixnews.lv

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28 января в Европейском Союзе был утвержден отпуск по отцовству, который может длиться до 10 дней, сообщает Euronews.

Отпуск для новоиспеченных отцов будет оплачиваться на той же основе, что и декретный – по беременности, родам и уходу за младенцем.

Отмечается, что для некоторых стран это решение является значительным шагом по обеспечению равноправия полов.

Правда, не все парламенты его одобрили, и в апреле 2018 года Еврокомиссия в директивном порядке распорядилась о минимальном отпуске для родителя-мужчины.

Источник: Новый мир

Фото: Pixabay.com