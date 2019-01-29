﻿ В Евросоюзе узаконили декретный отпуск для отцов, Mixnews.lv

В Евросоюзе узаконили декретный отпуск для отцов
В мире | 29 января 2019 года, 09:53
28 января в Европейском Союзе был утвержден отпуск по отцовству, который может длиться до 10 дней, сообщает Euronews.
Отпуск для новоиспеченных отцов будет оплачиваться на той же основе, что и декретный – по беременности, родам и уходу за младенцем.
Отмечается, что для некоторых стран это решение является значительным шагом по обеспечению равноправия полов.
Правда, не все парламенты его одобрили, и в апреле 2018 года Еврокомиссия в директивном порядке распорядилась о минимальном отпуске для родителя-мужчины.
Источник: Новый мир
Фото: Pixabay.com