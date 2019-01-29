﻿ Доклад: популярные марки новых автомобилей уязвимы для угонщиков, Mixnews.lv

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Сотни популярных марок автомобилей, включая самые продаваемые на сегодня, уязвимы для так называемого угона без ключей, свидетельствуют данные доклада британской организации по защите прав потребителей Which?.

Организация выяснила, что эта проблема затрагивает среди прочего такие популярные модели, как Ford Fiesta, Volkswagen Golf, Nissan Qashqai и Ford Focus.

Похитители автомобилей все чаще используют ноутбуки и другие портативные компьютеры для того, чтобы обойти электронные системы защиты этих автомобилей.

В то же время британское "Общество автопроизводителей и автодилеров" (SMTT) утверждает, что новые автомобили защищены от воровства, как никогда ранее.

Which? проанализировала данные ADAC - "Всеобщего немецкого автомобильного клуба", который уделяет большое внимание сравнительному анализу и проверке заявленного производителем качества автомобилей.

ADAC протестировал 237 автомобилей разных марок с бесключевым доступом, и обнаружил, что за исключением лишь трех, в них можно проникнуть.

Лишь последние модели Discovery и Range Roverа также Jaguar i-Pace производства 2018 года прошли тест без проблем.

"Воры похищают автомобили с бесключевым доступом вот уже несколько лет, но производители продолжают выпускать новые подобные модели, которые могут быть угнаны, что лишь расширяет возможности для злоумышленников", - говорится в заявлении Which?.

Кражи автомобилей в Великобритании и остальной Европе резко сократились по сравнению с 1990-ми годами, но последние несколько лет кривая снова пошла вверх. Специалисты винят в этом системы бесключевого доступа.

Источник: Русская служба BBC

Фото: pixabay.com