﻿ В Италии снизили пенсионный возраст, Mixnews.lv

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Президент Италии Серджио Маттарелла подписал закон о снижении возраста выхода на пенсию, сообщает агентство Ansa.

Пенсионная реформа предполагает для итальянцев возможность выйти на пенсию по схеме «квота 100». Для этого гражданину должно быть не меньше 62 лет, а его стаж не должен быть меньше 38 лет работы. Сейчас пенсионный возраст в Италии составляет 67 лет. Новую схему введут для работников частного сектора в апреле, а для госслужащих — в августе.

По подсчетам, до конца года реформа обойдется бюджету в четыре миллиарда евро, а в 2020 году на нее потратят больше восьми миллиардов евро. В правительстве считают, что за счет более раннего ухода пожилых людей на пенсию откроются до миллиона вакансий для молодых безработных.

Также в стране ввели новую форму поддержки малоимущих, которую назвали «доходом гражданина». При этом на него будут иметь право и иностранцы, прожившие в Италии не менее десяти лет. Размер помощи может составлять от 780 евро в месяц для одинокого безработного человека и до 1032 евро для семьи.

Получатель «дохода гражданина» будет обязан в течение полутора лет пройти курсы обучения или переквалификации и рассмотреть определенное число предложений о работе. Через полтора года он будет обязан принять любую предложенную вакансию.

Источник: Дождь

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