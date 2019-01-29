﻿ 5000 солдат - в Колумбию: СМИ гадают о значении надписи в блокноте американского советника, Mixnews.lv

В мире |

В блокноте, который держал в руках советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон во время брифинга по Венесуэле, репортеры разглядели отчетливую надпись "5000 солдат - в Колумбию". В Вашингтоне заявляют, что решения об отправке военных на территорию соседней с Венесуэлой страны нет, но рассматриваются все варианты поддержки лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

So this notepad that National Security Advisor John Bolton was holding today at the White House briefing on Venezuela says:



"Afghanistan -> Welcome the Talks. 5,000 troops to Colombia."



If confirmed this would be a pretty terrible OPSEC breach.https://t.co/KS0Issfvps pic.twitter.com/IOrSprG567 — Rao Komar (@RaoKomar747) 28 января 2019 г.

Сам Болтон на вопрос журналистов о возможном военном вмешательстве США в дела Венесуэлы также ответил: "Все варианты рассматриваются".

Полный перевод надписи: "Афганистан - готов к диалогу, 5000 солдат в Колумбию".

Как сообщает Fox News со ссылкой на источники, в Белом доме обсуждали возможность при необходимости перебросить войска в Колумбию, но такое решение не было принято.

Между тем, власти Колумбии заявили, что им неизвестно, по какой причине страна фигурировала в блокноте помощника президента США. Об этом заявил глава МИД Колумбии Карлос Ольмес Трухильо, пишет ТАСС.

Источник: NEWSru.com

Фото: twitter.com/RaoKomar747