﻿ 5000 солдат - в Колумбию: СМИ гадают о значении надписи в блокноте американского советника, Mixnews.lv

5000 солдат - в Колумбию: СМИ гадают о значении надписи в блокноте американского советника (24)

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В мире | 29 января 2019 года, 13:04

В блокноте, который держал в руках советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон во время брифинга по Венесуэле, репортеры разглядели отчетливую надпись "5000 солдат - в Колумбию". В Вашингтоне заявляют, что решения об отправке военных на территорию соседней с Венесуэлой страны нет, но рассматриваются все варианты поддержки лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Сам Болтон на вопрос журналистов о возможном военном вмешательстве США в дела Венесуэлы также ответил: "Все варианты рассматриваются".

Полный перевод надписи: "Афганистан - готов к диалогу, 5000 солдат в Колумбию".

Как сообщает Fox News со ссылкой на источники, в Белом доме обсуждали возможность при необходимости перебросить войска в Колумбию, но такое решение не было принято.

Между тем, власти Колумбии заявили, что им неизвестно, по какой причине страна фигурировала в блокноте помощника президента США. Об этом заявил глава МИД Колумбии Карлос Ольмес Трухильо, пишет ТАСС.

Источник: NEWSru.com

Фото: twitter.com/RaoKomar747

Комментарии 24
yes2 часа назад
долбаные оккупанты, где СЩА там война и разруха
4
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yes2 часа назад
с каких пор омериканцы вам друзья? это ваш хозяин который вас считает второсортными. Они даже не знают про ваше существование,а так же про местонахождение. Трамп тому пример
3
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yes2 часа назад
майданутый скакол, за версту понятно как проститутку по походке
3
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