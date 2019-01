﻿ 5000 солдат - в Колумбию: СМИ гадают о значении надписи в блокноте американского советника, Mixnews.lv

В мире |

В блокноте, который держал в руках советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон во время брифинга по Венесуэле, репортеры разглядели отчетливую надпись "5000 солдат - в Колумбию". В Вашингтоне заявляют, что решения об отправке военных на территорию соседней с Венесуэлой страны нет, но рассматриваются все варианты поддержки лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

So this notepad that National Security Advisor John Bolton was holding today at the White House briefing on Venezuela says:



"Afghanistan -> Welcome the Talks. 5,000 troops to Colombia."



If confirmed this would be a pretty terrible OPSEC breach.https://t.co/KS0Issfvps pic.twitter.com/IOrSprG567