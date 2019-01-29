﻿ Российского чиновника уволили после "возмутительного видео", Mixnews.lv

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Министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин распорядился уволить замглавы "Росгеологии" Руслана Горринга после публикации видео с его участием. В этом видео, появившемся накануне в интернете, топ-менеджер ругается матом и рассказывает о своих интимных связях с сотрудницами госкорпорации.

"После вчерашнего возмутительного видео в соцсетях с участием топ-менеджера госкорпорации "Росгеология" глава минприроды России Дмитрий Кобылкин распорядился уволить фигуранта скандала - первого заместителя гендиректора компании Руслана Горринга и провести в "Росгеологии" проверку финансово-хозяйственной деятельности", - сказала Интерфаксу глава пресс-службы минприроды Наталья Хлопунова.

Гендиректору "Росгеологии" Роману Панову объявлен выговор, добавила она.

Топ-менеджер уже увольняется.

"В холдинге принято принципиальное решение о расторжении контракта с Горрингом", - сообщил РИА Новости представитель "Росгеологии".

Интерфаксу представитель госхолдинга сказал, что Горринг после беседы с руководством сам написал заявление об увольнении.

При этом в разговоре с Интерфаксом представитель пресс-службы госкопорации подчеркнул, что фактов, подтверждающих нарушение Горрингом трудовых отношений и разглашение коммерческой информации, не установлено.

"В то же время с учетом обстоятельств появления данной информации контракт с указанным сотрудником расторгнут", - заявили в пресс-службе.

Что касается Панова, то он не находится в прямом подчинении главе минприроды, поэтому министр не может выносить ему выговоры, заявили РБК в "Росгеологии".

Накануне в телеграм-канале "Медиакиллер" появился отрывок из трансляции на стриминговом сервисе Twitch, в которой участвовал человек, похожий на 40-летнего Горринга и говорящий о себе в третьем лице как о Руслане Израиловиче (это отчество топ-менеджера, согласно сайту "Росгеологии").

Сначала он играет в многопользовательскую игру PlayerUnknown's Battlegrounds, часто используя матерные выражения, затем общается с появившейся в комнате с ним девушкой, также не стесняясь в выражениях.

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Герой видеоролика рассказывает о своих интимных связях с сотрудницами "Росгеологии", называя имена четырех девушек.

Кроме того, он хвастается тем, что сначала уволил сотрудницу "Росгеологии" за то, что та заказала ему авиабилет не первого, а бизнес-класса, а потом "помиловал", отправив работать в филиал госкорпорации.

Из его рассказа следует, что он потребовал от этой сотрудницы доносить на ее коллег. "Ты, получив ******** зарплату, забыла главную задачу - стучать мне! Ты че, *****?!" - говорит персонаж ролика.

Далее он называет фамилию российского бизнесмена из списка Forbes и говорит, что собирается с ним встречаться.

Горринг родился в августе 1978 года. Окончил суворовское военное училище и военный университет министерства обороны, после службы в армии занимал руководящие должности в зарубежных горнодобывающих компаниях и инвестиционных фондах, по данным агентства Прайм.

Заместителем генерального директора "Росгеологии" Горринг стал в 2015 году. С октября 2018 года возглавлял блок развития и коммерческой деятельности.

Государственный холдинг "Росгеология", объединяющий государственные геологоразведочные предприятия, был создан в 2011 году. 100% госкорпорации принадлежит государству в лице Росимущества, решения по управлению "Росгеологией" принимает правительство, пишет РБК.

Источник: Русская служба BBC