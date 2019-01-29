﻿ Huawei опровергла обвинения США в краже технологий, Mixnews.lv

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Китайская Huawei не признала причастность к преступлениям, в которых ее обвиняют США. Об этом сообщается в заявлении компании, опубликованном в Twitter.

«Huawei отрицает, что компания, ее дочерние предприятия или филиалы совершили какое-либо из нарушений законодательства США, обозначенных в каждом из обвинительных заключений. Компания не имеет сведения о каких-либо нарушениях закона со стороны Мэн Ваньчжоу (финансового директора), надеемся, что американский суд придет к такому же выводу», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что министерство юстиции США официально обвинило Huawei в промышленном шпионаже и мошенничестве при попытке обойти санкции против Ирана.

Расследование дела о похищении коммерческой тайны началось еще в 2014 году, а сами события произошли в 2012-м. По версии следователей, Huawei направила своих инженеров в американскую компанию T-Mobile, чтобы изучить работу робота Tappy, который имитирует использование смартфонов. Минюст США также заявил, что Huawei совершила банковское мошенничество, предоставив недостоверную информацию об отношениях со своим иранским подразделением.

Против финансового директора Huawei Мэн Вэньчжоу будут выдвинуты дополнительные обвинения по 13 пунктам. В настоящий момент она находится в Канаде и ожидает решение суда по экстрадиции в США.

Источник: РБК