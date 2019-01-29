﻿ Чемпион мира по шахматам Владимир Крамник завершил карьеру, Mixnews.lv

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Четырнадцатый чемпион мира по шахматам Владимир Крамник объявил о завершении карьеры. Заявление 43-летнего шахматиста приводится на официальном сайте супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее, который завершился в воскресенье.

"Я принял решение закончить свою профессиональную шахматную карьеру пару месяцев назад, и теперь, сыграв свой последний турнир, я хотел бы объявить об этом публично", - сказал Крамник.

Напомним, Крамник был гостем программы "Абонент доступен" на радио Baltkom 14 декабря 2018 года. В интервью он заявил, что не все чемпионы мира по шахматам — гении, рассказал об идеальном возрасте для успешного начала карьеры шахматиста на мировом уровне, отметил, что у братьев Кличко есть чему поучиться, также поделился историями из жизни и профессиональной деятельности.

Источник: ТАСС