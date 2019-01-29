﻿ Собаки лают, караван идет: первую нитку "Северного потока-2" закончат уже в этом году, Mixnews.lv

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Финансовый директор компании-оператора проекта Nord Stream 2 Пол Коркоран рассказал, когда завершится строительство первой нитки газопровода. Об этом сообщает ТАСС.

"Первая нитка будет готова в ноябре, вторая в декабре", — сказал Коркоран.

Он добавил, что компания надеется получить разрешение на прокладку трубопровода от Дании к концу 2019 года.

"Надеемся, что к концу этого года мы получим это разрешение", — заключил Коркоран.

Добавим, проект, прямо или опосредованно, затрагивает интересы широкого круга стран и предприятий, поэтому у него есть сторонники и противники.

Сторонниками проекта являются страны, которые через свои стратегические энергетические компании либо инвестируют в газопровод, либо обеспечивают его заказами на поставку газа, либо в чьих странах компании получают выручку от строительства газопровода.

Газопровод активно поддерживается Германией, Францией и Австрией, которые хотели бы избавиться от ненужных затрат на платежи странам-транзитерам и тем самым получить доступ к более дешевым энергоносителям, за счёт этого простимулировав рост ВВП своих стран.

Противниками проекта, как и в случае "Северного Потока — 1", являются страны-транзитеры, опасающиеся утраты транзитных платежей (Украина и Польша), а также страны, удаленные от точки поступления газа (Венгрия и Румыния), из-за чего транзитные платежи могут возрасти.

Общий список противников: Польша, Эстония, Латвия, Литва, Дания, Румыния, Венгрия, Украина и CША.

"Северный поток-2" — строящийся газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута газопровода составляет более 1200 км, совокупная мощность двух ниток — 55 млрд куб. м газа в год. Инвестпрограмма "Газпрома" на 2019 год предусматривает выделение на "Северный поток-2" 53,17 млрд руб (700 млн евро).

Источник: Gazeta