﻿ Порошенко заявил о необходимости "холодного" мира с Россией, Mixnews.lv

Порошенко заявил о необходимости "холодного" мира с Россией (2)

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В мире | 29 января 2019 года, 18:55

Украине нужен мир в Россией, даже если он будет холодным, заявил президент Украины Петр Порошенко на форуме "Мы идем своим путем".

"Конечно, нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны. На этой мучительной эмоции играет пропаганда РФ и ее последователи на Украине. Тема войны и мира — одна из главных на выборах, потому что народ будет выбирать не просто президента, но и верховного главнокомандующего", — написал Порошенко в твиттере.

По его словам, народ устал от войны, но враг пришел не только за Крымом или Донбассом, а за всей Украиной. И важно доказать независимость Украины и ее народа и ее право идти своим путем, сообщает телеканал "112". Порошенко добавил, что Украина сохраняет курс на вступление в ЕС и НАТО, которое начнется в 2023 году.

Напомним, президент Порошенко в начале декабря 2018 года подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, который действовал с 1997 года. Президент пообещал закончить войну с Россией в течение пяти лет.

Источник: Polit

Фото: Flickr/European External Action Service

Комментарии 2
yes51 минуту назад
опять по пьяне чушь несёт. Россия на войнy и не являлась, Потрох свой же народ и убивает. Свои же на осине и повесят
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Дык43 минуты назад
Этот идиот нагло врёт о мире, т.к. видит, что народ против него, а по факту он и не собирается заканчивать войну, т.к. хорошо на ней "наваривается". В штатах знают про его низкий рейтинг и думают о другой кандидатуре. Интересно, кто готов, как Парашка, выслуживаться перед пиндосами?
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