﻿ Число задержанных в Венесуэле превысило 850, Mixnews.lv

Число задержанных в Венесуэле превысило 850 (1)
В мире | 29 января 2019 года, 19:31
В Венесуэле с начала массовых протестов против действующего президента Николаса Мадуро были задержаны уже более 850 человек, передает Reuters.
Также сообщается, что число погибших в ходе акций протеста на текущий момент составляет не менее 40 человек.
При этом подчеркивается, что только в течение 23 января в Венесуэле задержали рекордное за 20 лет число протестующих — 696 человек.
Протесты в Венесуэле не утихают с 21 января, 23 января во время митинга в Каракасе лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Москва выразила поддержку президенту Венесуэлы Николаса Мадуро.
Ранее сообщалось, что во время протестов в Венесуэле погибли не менее 35 человек.
Источник: Gazeta
В Венесуэле как и во франции людей задерживают. Вот только во франции почему-то можно, а в Венесуэле - нет.
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