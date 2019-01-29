﻿ Кафедральный собор в Португалии разрушают неизвестные науке грибы, Mixnews.lv

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Португальские ученые обнаружили неизвестное ранее семейство грибов, но вряд ли это открытие их обрадует, так как эти грибы разрушают памятник культуры национального значения – Старый кафедральный собор в городе Коимбра.

Грибы из порядка Capnodiales обычно имеют вид черных или серых пленок. Они могут поселяться на корнях деревьев, на листьях, камнях и скалах. Среди них есть возбудители болезни растений, известной под названием чернь. Хотя сам гриб не использует в пищу растение, а питается сладкими выделениями живущих на растении насекомых, черная пленка гриба препятствует фотосинтезу, поэтому растению наносится серьезных вред. А один из видов этих грибов – Piedraia hortae – приспособился паразитировать на корнях волос человека. Гифы грибов, живущих на камне, проникают в микроскопические трещины и выделяют полисахариды, вызывающие коррозию поверхности.

Эти грибы хорошо известны своей уникальной устойчивостью к неблагоприятным условиям окружающей среды, включая экстремальные температуры, высокую солнечную и ультрафиолетовую радиацию, сильные засухи и низкое содержание питательных веществ. Все это делает их особой проблемой для тех, кто следит за состоянием памятников архитектуры.

Колонии Aeminium ludgeri. Фото: João Trovão

Новые образцы черной грибковой пленки были получены при обследовании Старого собора в Коимбре – здания VIII века, единственного памятника романской архитектуры в стране, сохранившегося в относительно нетронутом виде со времен Реконкисты. Их соскребли со стены одной из часовен в соборе. Жуан Трован (João Trovão) из Университета Коимбры и его коллеги определили на основании морфологических, физиологических, экологических и генетических признаков, что грибы относятся не только к неизвестному виду, но и к новому для науки роду и даже семейству внутри порядка Capnodiales.

Об открытии сообщается в журнале MycoKeys.

Источник: Polit

Фото: Flickr/Clare Reda