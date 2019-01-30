﻿ Хабиб оштрафован на 500 тысяч долларов и дисквалифицирован за драку после боя, Mixnews.lv

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Российский боец Хабиб Нурмагомедов оштрафован на 500 тысяч долларов и дисквалифицирован на девять месяцев атлетической комиссией штата Невада (NSAC), сообщает Русская служба BBC.

Его соперник Конор Макгрегор, в свою очередь, дисквалифицирован на шесть месяцев и оштрафован на 50 тысяч долларов.

Отсчет срока дисквалификации будет вестись с момента боя - 6 октября 2018 года, говорится в решении. Отмечается, что дисквалификация Нурмагомедова может быть сокращена до шести месяцев, если он примет участие в кампании в поддержку жертв травли.

Штраф в 25 тысяч долларов и по году дисквалификации получили другие участники потасовки - бойцы Зубайра Тухугов и двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова - Абубакар.

Сам Хабиб Нурмагомедов намекнул, что считает решение политическим.

Что произошло?

В начале октября прошлого года уроженец Дагестана Нурмагомедов победил в бою ирландца Конора Макгрегора, сохранив титул чемпиона UFC по смешанным боевым искусствам (MMA). Бой стал 27-й победой Нурмагомедова в его карьере при отсутствии поражений.

После поединка началась массовая драка. Российский боец вылез за пределы октагона и набросился на спарринг-партнера Макгрегора. Началась массовая драка между членами команд двух бойцов, в которой участвовали в том числе друзья Хабиба, бойцы ММА Зубайра Тухугов и Эседулла Эмирагаев.

Из-за драки организаторы отказались вручить Нурмагомедову пояс чемпиона, хотя и признали его победу. Выплата гонорара российскому спортсмену также была частично заморожена.

По итогам инцидента атлетическая комиссия штата Невада начала дисциплинарное расследование.

После драки

После потасовки отец и тренер российского бойца Абдулманап Нурмагомедов пообещал применить к сыну "жесткие санкции" за неспортивное поведение. Скандальный бой резко повысил популярность страницы Нурмагомедова в "Инстаграме": количество подписчиков на его аккаунт всего за сутки увеличилось более чем на три миллиона.

О том, что у Нурмагомедова могут возникнуть проблемы из-за драки, заявляли многие эксперты, в том числе президент UFC Дана Уайт.

Нурмагомедов после боя публично извинился за то, что устроил потасовку и заявил о том, что Макгрегор провоцировал его своими оскорблениями.

"Не понимаю, почему люди говорят о том, как я выпрыгнул из клетки. Как насчет того, что он говорил о моей религии, моей стране, моем отце?" - сказал Нурмагомедов на пресс-конференции после боя.

Тем не менее в США поведение Нурмагомедова вызвало шквал раздраженных комментариев. Например, бывший временный чемпион UFC Колби Ковингтон в своем "Твиттере" резко обругал россиянина и заявил, что такое поведение отбрасывает ММА на 20 лет назад.

Обозреватель издания USA Today Мартин Роджерс отметил, что таким выходкам не место в спорте и назвал поведение Хабиба "жалким, неэтичным и жестоким".

Ирландский боец ограничился коротким комментарием: в своем "Твиттере" Макгрегор написал, что уже ждет реванша с Хабибом.