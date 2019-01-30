﻿ В Японии впервые признали гей-пары, Mixnews.lv

В Японии впервые признали гей-пары (6)
В мире | 30 января 2019 года, 10:33
Впервые в Японии город Чиба провел церемонию выдачи сертификатов, подтверждающих партнерские отношения между однополыми парами, передает Mainichi.
«Я желаю вам счастья в том, чтобы стать лучшими партнерами друг для друга», — сказал мэр Тошихито Кумагай.
Город признает все виды ЛГБТ+ отношений.
Есть несколько условий для заключения союза: партнерам должно быть не менее 20 лет и они должны оставаться жить в городе.
Новый вид партнерства не приравнивается к браку, но ЛГБТ пары получают многие права супругов.
Чтобы получить официальный сертификат, пары-заявители должны соответствовать только ряду требований, в том числе обоим не менее 20 лет, они еще не замужем и либо живут, либо планируют жить в городе.
Источник: Газета.ру
Фото: Flickr/Enrico Webers
едь живи в СЩА Англию, чё ты тут мучаешься?
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Плодятся пидарасы по миру .... Это плохо.
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Charly..вот и ответ на все вопросы.
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