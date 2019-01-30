﻿ Мадуро уверен, что Трамп приказал Колумбии его убить, Mixnews.lv

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро уверен, что американский лидер Дональд Трамп приказал властям и мафии Колумбии расправиться с ним. При этом он добавил, что в его стране хорошая служба разведки.

"Без сомнения, Дональд Трамп отдал приказ меня убить, сказал правительству Колумбии, мафии Колумбии, чтобы они меня убили, — заявил он в интервью РИА "Новости".

Мадуро добавил, что если с ним что-то случится, то ответственность будут нести Трамп и колумбийский лидер Иван Дуке.

Ранее венесуэльский лидер отмечал, что готов встретиться с Дональдом Трампом и обсудить любую повестку дня.

Напомним, как ранее писал Mixnews, в Венесуэле с 21 января продолжаются протесты против действующего главы государства. Временным лидером страны себя объявил спикер парламента Хуан Гуайдо, которого поддержали страны Запада, в том числе и США.