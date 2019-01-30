﻿ СМИ: Россия тайно предлагала построить АЭС в КНДР в обмен на ядерное разоружение, Mixnews.lv

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Россия тайно предлагала Северной Корее построить атомную электростанцию в обмен на отказ Пхеньяна от ядерного и баллистического оружия. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ситуацией.

По информации газеты, предложение построить АЭС было сделано в октябре 2018 года, а разведка США узнала об этом в конце того же года. Отмечается, что Россия намеревалась помочь администрации Дональда Трампа разрешить кризис в переговорах по ядерной программе Пхеньяна.

Между тем, посол России в КНДР Александр Мацегора заявил ТАСС, что Россия не делала такого предложения КНДР.

«АЭС стоит несколько миллиардов долларов (...) Стоимость топлива и утилизации отработанных элементов плюс эксплуатационные расходы — не дороговато ли для захвата не очень богатого северокорейского рынка?», — сказал посол.

По словам собеседников издания, предложение России заключалось в том, чтобы Москва была оператором северокорейской АЭС, а все побочные от нее отходы вывозили в Россию. Предполагается, что это снизит риск того, что Пхеньян будет использовать станцию для производства ядерного оружия.

Источник: ДОЖДЬ

Фото: Pixabay.com