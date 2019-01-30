﻿ Apple заявила о снижение цен на iPhone, Mixnews.lv

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Компания Apple планирует снизить цены на некоторые модели iPhone второй раз за историю существования в связи с низкими продажами, сообщает Reuters.

Глава компании Тим Кук пояснил, что основная корректировка пройдет в странах, где местная валюта значительно подешевела по отношению к доллару. Цену на флагманские модели iPhone постараются приблизить к прошлогодней цене в местной валюте.

Кук не уточнил, о каких странах идет речь, но, по мнению агентства, изменения ценовой политики могут коснуться Китая, России, Турции, Индии, Бразилии.

Прибыль и выручка Apple упали впервые за 10 лет, сообщила компания по итогам первого квартала 2019 финансового года, который завершился 29 декабря. Выручка снизилась на 5%, до 84,31 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Чистая прибыль составила 19,97 млрд долларов (20,06 млрд долларов в 2018 году).

Напомним, корпорация Apple в ноябре 2018 года сократила заказы на производство всех трех новейших моделей смартфонов: iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR, из-за низкого спроса на них.

Источник: Polit