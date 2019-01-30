﻿ Лидеру оппозиции Венесуэлы запретили покидать страну, Mixnews.lv

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Верховный суд Венесуэлы запретил лидеру оппозиции Хуану Гуайдо, 23 января провозгласившему себя временным президентом, выезд из страны и заблокировал его счета, сообщил глава суда Майкель Морено.

"Верховный суд в решении N1 от 29 января постановил принять следующие меры предосторожности против Хуана Джерардо Гуайдо Маркеса: запрет на выезд из страны без разрешения до завершения следствия; запрет на отчуждение и залог имущества, а также блокирование банковских счетов и/или любого другого финансового инструмента на территории Венесуэлы", - написал он в Twitter. При этом надзорное ведомство не стало лишать Гуайдо депутатской неприкосновенности.

Вынести такое решение суд попросила Генпрокуратура Венесуэлы после введения США санкций в отношении нефтяной госкомпании PDVSA и блокирования ее активов на семь миллиардов долларов, а также запрета сделки с ними, сообщает El Nacional. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов латиноамериканская страна потеряет в поставках нефти.

При этом не все члены Верховного суда Венесуэлы поддержали вынесенное решение. Судья Марисела Годой в знак протеста покинула пресс-конференцию, на которой Морено объявил о принятых в отношении Гуайдо ограничениях. Судья Данило Мохика, в свою очередь, написал в Twitter, что не поддерживает принятое решение, "так как оно противоречит статьям 99 и 102 Закона о Верховном суде.

Ранее генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб сообщил о начале предварительного расследования в отношении Гуайдо, отмечает ТАСС. По словам генпрокурора, расследование связано с "актами насилия, которые произошли в стране, начиная с 22 января". США в ответ пригрозили "серьезными последствиями тем, кто причинит политику вред". Прокуратура считает оппозиционера виновным в организации беспорядков, в ходе которых, по данным Управления комиссара ООН по правам человека, с 22 января погибли не менее 40 человек.

Гуайдо заявил, что не боится преследования и угроз. Эти угрозы "не остановят борьбу", заявил лидер оппозиции. По словам политика, работа над переходным процессом будет продолжена. "Венесуэла, у нас все хорошо. Мы будем продолжать", - заявил Гуайдо (цитата по "Ведомостям").

Накануне, 29 января, Вашингтон передал Гуайдо контроль над частью активов Венесуэлы в банках США. Речь идет о счетах, принадлежащих непосредственно правительству и ЦБ Венесуэлы. Полномочия Гуайдо контролировать эти счета подтвердил госсекретарь США Майк Помпео. "Эта сертификация поможет легитимному правительству Венесуэлы защитить эти активы во благо венесуэльцев, - сказано в заявлении представителя Госдепартамента США.

Одновременно ведомство в очередной раз призвало другие государства признать Гуайдо временным президентом страны для "защиты наследия Венесуэлы от дальнейшего воровства со стороны коррумпированного режима Мадуро".

Парламент Венесуэлы со своей стороны начал назначать дипломатических представителей в страны, признавшие Гуайдо президентом.

Напомним, 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Его сразу признали США, к которым присоединились страны "Группы Лимы" за исключением Мексики, Организация американских государств, ряд других стран.

29 января Вашингтон ввел санкции против венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA с целью усилить давление на действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чтобы тот отказался от своего поста в пользу Хуана Гуайдо.

Европейские страны, в числе которых Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды и Франция, 26 января заявили, что признают Гуайдо временным президентом, если Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней.

О поддержке Мадуро объявили Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция. Генсек ООН призвал к диалогу для разрешения кризиса.

Источник: NEWSru.com