﻿ Холоднее, чем в Антарктиде: в США пришли аномальные морозы, Mixnews.lv

В некоторых регионах CША столбик термометра, как полагают синоптики, опустится до -53 градусов по цельсию. Причиной такого похолодания стал морозный воздух, который движется с Северного полюса.

В этих районах США проживает более 55 миллионов американцев, и они ощутят на себе арктические холода. Чрезвычайное положение уже введено в штатах Среднего Запада, а также в Алабаме и Миссисипи.

Chicago will be colder than Antarctica this week; 250 million in USA will see freezing temperatures https://t.co/iDxJuq0tCR pic.twitter.com/iUNsnwtEYU