﻿ Холоднее, чем в Антарктиде: в США пришли аномальные морозы, Mixnews.lv

Холоднее, чем в Антарктиде: в США пришли аномальные морозы (3)

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В мире | 30 января 2019 года, 14:22

В некоторых регионах CША столбик термометра, как полагают синоптики, опустится до -53 градусов по цельсию. Причиной такого похолодания стал морозный воздух, который движется с Северного полюса.

В этих районах США проживает более 55 миллионов американцев, и они ощутят на себе арктические холода. Чрезвычайное положение уже введено в штатах Среднего Запада, а также в Алабаме и Миссисипи.

Власти Айовы рекомендуют местным жителям свести к минимуму пребывание на воздухе, по возможности не делать глубокие вдохи, а также оказывать помощь соседям.

Сотрудник американской Национальной метеорологической службы Джон Гаган отметил: "Подобная интенсивность холодного воздуха, я бы сказал, случается раз в поколение".

Пик экстремальных температур, как ожидается, придется на период со вторника до четверга, когда в Чикаго будет холоднее, чем в Антарктиде.

Источник: Euronews

Фото: Pixabay.com

Комментарии 3
шурик2 часа назад
янки хотели попасть в Арктику? теперь Арктика придет к ним
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как полагают синоптики2 часа назад
Наши учатся, только у лучших:)))
1
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₽₽₽1 час назад
ГАЗУ, ГАЗУ!! ДАЙТЕ ГАЗУ ДЛЯ СУГРЕВУ ...ЦЕНЫ БИРЖЕВЫЕ НА ГАЗ ИДУТ НА РЕКОРД!!
МОСКАЛИ ..ПРИВЕЗИТЕ СПГ... ЗАМЕРЗАЕМ!!!!!
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