﻿ Холоднее, чем в Антарктиде: в США пришли аномальные морозы, Mixnews.lv

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В некоторых регионах CША столбик термометра, как полагают синоптики, опустится до -53 градусов по цельсию. Причиной такого похолодания стал морозный воздух, который движется с Северного полюса.

В этих районах США проживает более 55 миллионов американцев, и они ощутят на себе арктические холода. Чрезвычайное положение уже введено в штатах Среднего Запада, а также в Алабаме и Миссисипи.

Chicago will be colder than Antarctica this week; 250 million in USA will see freezing temperatures https://t.co/iDxJuq0tCR pic.twitter.com/iUNsnwtEYU — 3rdRockHome (@3rdrockhome) 30 января 2019 г.

Власти Айовы рекомендуют местным жителям свести к минимуму пребывание на воздухе, по возможности не делать глубокие вдохи, а также оказывать помощь соседям.

Сотрудник американской Национальной метеорологической службы Джон Гаган отметил: "Подобная интенсивность холодного воздуха, я бы сказал, случается раз в поколение".

Пик экстремальных температур, как ожидается, придется на период со вторника до четверга, когда в Чикаго будет холоднее, чем в Антарктиде.

Источник: Euronews

Фото: Pixabay.com