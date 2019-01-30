﻿ Погоня за грабителем в Швейцарии обернулась для полицейского штрафом, Mixnews.lv

Погоня за грабителем в Швейцарии обернулась для полицейского штрафом (2)

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В мире | 30 января 2019 года, 17:50

Швейцарский полицейский во время преследования подозреваемых в ограблении банка, превысил скорость, за что был оштрафован, сообщает The Local.

Отмечается, что полицейский в ходе преследования дважды превысил скорость: в первый раз на 30 км/ч, а во второй — на 42 км/ч.

Прокуроры посчитали, что первый случай превышения скорости был допустим. Второй же случай был воспринят, как грубое нарушение правил дорожного движения. В итоге, полицейский был оштрафован на 600 франков (€528).

По данным издания, полицейский попробовал оспорить решение суда, но Федеральный верховный суд оставил свое решение в силе.

Суд объяснил, что превышение скорости допустимо, если чья-либо жизнь находится под угрозой. Полицейский знал, что подозреваемые не причинят никому вреда, поэтому он должен был выбрать скорость, которая не создавала бы потенциальную опасность для окружающих.

Источник: Газета.ru
Комментарии 2
наблюдатель1 час назад
Ну что тут скажешь? Смысл полиции -служить народу, давно забыт. Одни инструкции и правила.Поэтому никто не работает,все соблюдают эти инструкции и правила,пишут бумажки и получают нагоняй за то,что не правильно написал бумажки. И опять тратят время на исправление бумажек.Замкнутый круг. Потом им говорят,что если погонишься за преступником,то штраф получишь. Короче,скоро полиции не будет,только адвокаты,прокуроры и судьи.
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Плотник1 час назад
А грабители видать соблюдали скоростной режим. Блинн интересно былобы посмотреть погонюию на скоррсти 45т с соблюдением всех правил.
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