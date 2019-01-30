﻿ Погоня за грабителем в Швейцарии обернулась для полицейского штрафом, Mixnews.lv

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Швейцарский полицейский во время преследования подозреваемых в ограблении банка, превысил скорость, за что был оштрафован, сообщает The Local.

Отмечается, что полицейский в ходе преследования дважды превысил скорость: в первый раз на 30 км/ч, а во второй — на 42 км/ч.

Прокуроры посчитали, что первый случай превышения скорости был допустим. Второй же случай был воспринят, как грубое нарушение правил дорожного движения. В итоге, полицейский был оштрафован на 600 франков (€528).

По данным издания, полицейский попробовал оспорить решение суда, но Федеральный верховный суд оставил свое решение в силе.

Суд объяснил, что превышение скорости допустимо, если чья-либо жизнь находится под угрозой. Полицейский знал, что подозреваемые не причинят никому вреда, поэтому он должен был выбрать скорость, которая не создавала бы потенциальную опасность для окружающих.