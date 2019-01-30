﻿ Трамп поздравил Гуайдо с началом президентства, Mixnews.lv

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Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с лидером оппозиции Венесуэлы и спикером парламента Хуаном Гуайдо, который объявил себя временным главой государства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Белого дома Сару Сандерс.

По ее словам, Трамп в ходе беседы поздравил Гуайдо с «историческим вступлением в должность президента».

Также стороны договорились поддерживать связь на фоне готовящихся акций протеста и восстанавливать отношения между странами.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.