﻿ В Мексике прекратили "войну" с наркомафией, Mixnews.lv

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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что власти страны прекращают «войну» с наркомафией.

​Об этом сообщает РИА Новости.

«Войны нет. Официально больше нет войны, мы хотим мира и добьемся мира», — сказал он, добавив, что правительство не считает своей главной функцией поимку лидеров картелей.

По его словам, власти Мексики теперь сконцентрируются на обеспечении общественной безопасности, чтобы добиться снижения числа убийств, грабежей и похищений людей.

«Это больше не стратегия оперативников — задерживать главарей», — добавил президент.

Как уточняет агентство, «война» наркомафии в Мексике была объявлена в 2006 году при президенте Фелипе Кальдероне, когда он решил привлечь армейские части и реформировать полицию для борьбы с картелями и главарями мексиканского преступного мира.

В августе 2018 года сообщалось, что военнослужащие Мексики задержали лодку с почти 2 тоннами кокаина.

Lenta.ru