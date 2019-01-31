﻿ Украинский министр съел торт в виде руин Кремля, Mixnews.lv

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Министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну преподнесли на 40-летний юбилей торт в виде развалин московского Кремля. Об этом сообщила в Facebook его пресс-секретарь Марина Томко.

"Поздравили министра с Днем рождения, подарили Кремль (развалины). И рука с запонкой цветов УПА (Украинской повстанческой армии - Mixnews) съела звезду Спасской башни", - написала она.

День рождения Омелян отметил 30 января.

Министр инфраструктуры Украины неоднократно делал громкие заявления в адрес России. Так, в октябре он предлагал согражданам вместо поездок в Россию вооружиться и "возвратить Кубань и Москву".

Ранее Омелян, комментируя строительство Россией Крымского моста, заявил, что, с его "политической точки зрения", это мост, "который соединит украинский Крым и украинскую Кубань".

Источник: РИА Новости

Фото: Flickr/Mark Nelson