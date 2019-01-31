﻿ В Канаде садовник убивал геев и закапывал их тела, Mixnews.lv

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В Канаде ландшафтный дизайнер Брюс Макартур признался в убийстве восьмерых человек, которые он совершил в пригороде Торонто, сообщает издание The Globe and Mail.

По данным следствия, все погибшие проживали в городском районе Gay Village – местной общине представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Первой жертвой 67-летнего садовника стал его бывший знакомый, затем были убиты два иммигранта из Афганистана, два беженца из Шри-Ланки, выходец из Ирана, уроженец Турции, а также канадский бездомный.

Работа ландшафтного дизайнера позволила убийце скрыть останки жертв в саду клиентов.

Убийства Макартур совершал в период с 2010-го по 2017 год. Он был арестован в начале 2018 года, когда в его квартире обнаружили привязанного к кровати юношу.

Слушания по вынесению приговора начнутся на следующей неделе. За каждое убийство подсудимому грозит пожизненное заключение без права досрочного освобождения.

Источник: Новый мир

Фото: Pixabay.com