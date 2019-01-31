﻿ Во Франции выбрали лучших поваров мира, Mixnews.lv

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Во французском Лионе завершились 17-е Олимпийские игры для поваров - финал престижного международного конкурса Bocuse d´Or (пер. "Золотой Бокюз"), сообщает Euronews.

В нынешнем году победителем, так называемого кулинарного "Оскара", стала команда из Дании. Их каре молочного теленка и овощной шартрез было отмечено как лучшее блюдо, что позволило датчанам выиграть титул во второй раз. Второе место досталось Швеции.

За право считаться лучшим кулинаром соревновались 24 кандидата из разных стран. В этом году конкурс впервые проводится без своего создателя, французского шеф-повара и ресторатора, одного из наиболее известных поваров XX века, Поля Бокюза. Он скончался в январе прошлого года.

Bocuse d´Or - самый престижный поварской конкурс, который проводится раз в два года. Всемирный финал проводится по нечетным годам в Лионе, на родине знаменитого основателя конкурса Поля Бокюза, а по четным - во всем мире проходят отборочные туры.

В 2020 году столицей европейского тура конкурса шеф-поваров "Золотой Бокюз" впервые станет Таллин.

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