﻿ Кроссовки Nike оскорбили религиозные чувства мусульман, Mixnews.lv

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Компания Nike стала участником религиозного скандала из-за кроссовок с логотипом Air Max: в дизайне надписи на подошве мусульмане углядели имя Аллаха, написанное на арабском языке, сообщает Footwear News.

Мусульмане расценили это как попытку оскорбить чувства религиозной части аудитории. На прошлой неделе на сайте Change.org появилась петиция, автор которой Сайка Норин требует отозвать партию кроссовок в связи с их оскорбительным дизайном.

По ее мнению, в надписи зашифровано имя Аллаха, а нанесение этого слова на обувь, а особенно на подошву, оскорбительно. Документ подписали более 18 тыс человек.

«Nike с уважением относится ко всем религиям, поэтому мы восприняли эту проблему всерьез. Логотип Air Max разработан исключительно для репрезентации торговой марки. Иное восприятие не было нашим умыслом», — прокомментировали инцидент в компании.

Это не первый религиозный скандал для компании. Так, в 1997 году Nike была вынуждена отозвать 38 тысяч пар кроссовок по всему миру из-за того, что в Великобритании в логотипе нашли символы, напоминающие имя Аллаха. С аналогичной проблемой компания сталкивалась и в 1995 году.

Источник: Интерafакс