﻿ Рэпер Drake оставил в McDonald's 20 000 долларов чаевых, Mixnews.lv

Рэпер Drake оставил в McDonald's 20 000 долларов чаевых
В мире | 31 января 2019 года, 13:51
Пользователь Twitter AJ сообщил, что канадский рэпер Drake зашел в McDonald's, а после оплаты заказа он оставил двум сотрудницам чаевые в размере 10 000 долларов каждой.
AJ опубликовал фото в качестве доказательства.
На нем можно увидеть репера в костюме, который стоит на кассе ресторана быстрого питания в сопровождении нескольких телохранителей с символикой лейбла OVO на одежде.
26 января 2019 г.
Вскоре музыкант и сам подтвердил, что заходил перекусить, выложив снятую фотографию с другого ракурса.
Фото: wikimedia.org