﻿ Рэпер Drake оставил в McDonald's 20 000 долларов чаевых, Mixnews.lv

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Пользователь Twitter AJ сообщил, что канадский рэпер Drake зашел в McDonald's, а после оплаты заказа он оставил двум сотрудницам чаевые в размере 10 000 долларов каждой.

AJ опубликовал фото в качестве доказательства.

На нем можно увидеть репера в костюме, который стоит на кассе ресторана быстрого питания в сопровождении нескольких телохранителей с символикой лейбла OVO на одежде.

Вскоре музыкант и сам подтвердил, что заходил перекусить, выложив снятую фотографию с другого ракурса.

Фото: wikimedia.org