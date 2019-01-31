﻿ СМИ: в прошлом году Порошенко пытались убить 11 раз, Mixnews.lv

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Глава управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей проинформировал о предотвращении 11 покушений на президента страны Петра Порошенко в 2018 году, передает "Украинское радио".

"Перед тем как непосредственно начать мероприятие, мы уже имеем информацию о том, что нас там ожидает и какие меры должны быть. Мы устанавливаем рамки, металлоискатели, через которые проходят люди, чтобы выявить опасные и запрещенные предметы. Также работают кинологические группы", - сказал он.

По его словам, при этом ведомство сотрудничало с разведкой, полицией и Службой безопасности Украины (СБУ).

Источник: Газета.ru

Фото: commons.wikimedia.org