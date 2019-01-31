﻿ СМИ: в прошлом году Порошенко пытались убить 11 раз, Mixnews.lv

СМИ: в прошлом году Порошенко пытались убить 11 раз (15)

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В мире | 31 января 2019 года, 15:11

Глава управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей проинформировал о предотвращении 11 покушений на президента страны Петра Порошенко в 2018 году, передает "Украинское радио".

"Перед тем как непосредственно начать мероприятие, мы уже имеем информацию о том, что нас там ожидает и какие меры должны быть. Мы устанавливаем рамки, металлоискатели, через которые проходят люди, чтобы выявить опасные и запрещенные предметы. Также работают кинологические группы", - сказал он.

По его словам, при этом ведомство сотрудничало с разведкой, полицией и Службой безопасности Украины (СБУ).

Источник: Газета.ru

Фото: commons.wikimedia.org

Комментарии 15
Адельфина3 часа назад
Конечно, враньё. Цену себе перед выборами набивает.
Как это - из 11 раз не попасть ни разу? Боров еще тот, не промахнёшься.
Простите за цинизм. Но это дейстаительно не человек.
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Елена3 часа назад
Вранье.Да кому это дерьмо нужен?
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Latviešu Patriots3 часа назад
Feiks un meli!
Kam tas nodzertais speķa purns ir vajadzīgs?
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