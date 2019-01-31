﻿ Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине, Mixnews.lv

В мире |

Шоумен и актер Владимир Зеленский возглавил президентскую гонку на Украине, свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг». Согласно исследованию, его поддерживают 19% из тех, кто определился и намерен голосовать.

На втором месте рейтинга — Юлия Тимошенко, за которую готовы отдать голоса 18,2% респондентов. Действующего лидера Петра Порошенко поддерживают 15,1% участников опроса.

В пятерку кандидатов, пользующихся наибольшей поддержкой, также вошли сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко (10%) и лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко (8,5%).

Согласно исследованию, Зеленский имеет высокие электоральные показатели на юге и востоке страны, в Киеве он делит первенство с Порошенко, а на Донбассе — с Бойко. Тимошенко лидирует в центре и на севере страны.

Как считают респонденты, в случае второго тура Тимошенко одержит первенство в парах с Порошенко (27% против 18%) и Бойко (28% против 18%). В то же время она уступит, если окажется в паре с Зеленским (29% против 24%). По данным исследования, Зеленский также побеждает в паре с Порошенко (34% против 20%) и с Бойко (33% против 18%). В паре Бойко — Порошенко лидирует действующий глава государства (23% против 21%).

Опрос проводился 16–24 января среди 6000 граждан Украины старше 18 лет в формате личного интервью. Ошибка репрезентативности исследования — не более 1,3%.

Исследование, проведенное украинским Институтом анализа и прогнозирования 17–25 января, представило несколько другие результаты: по популярности среди кандидатов лидировала Тимошенко, за нее готовы отдать голос 20% опрошенных. На втором месте был Зеленский (12,6%), на третьем — Порошенко (11,9%).

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Избирательная кампания стартовала 31 декабря.