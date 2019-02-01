﻿ Италия отказалась признать Гуайдо президентом Венесуэлы, Mixnews.lv

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Заместитель министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано заявил, что Рим не будет признавать Хуана Гуайдо законным лидером Венесуэлы, поскольку итальянские власти считают вмешательство в дела других стран невозможным. Об этом сообщает Il Giornale.

По его словам, на сегодняшний день основная задача мирового сообщества заключается в том, чтобы предотвратить войну в Венесуэле. «Та же самая ошибка, которая была допущена в Ливии, сегодня признана всеми. Мы должны предотвратить это в Венесуэле», — подчеркнул он.​

31 января Европарламент большинством голосов признал оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо президентом страны. За признание спикера Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы законным правителем латиноамериканской республики в Брюсселе проголосовали 439 парламентариев. Против высказались 104 человека, 88 воздержались.​

Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента вместо Николаса Мадуро 23 января. В тот же день его поддержали США, Канада и большая часть стран Латинской Америки. Мадуро высказали поддержку Россия, Китай, Мексика, Иран, Куба, Боливия, Белоруссия и Турция.

В свою очередь Германия, Испания, Нидерланды, Великобритания и Франция заявляли, что признают Гуайдо временным президентом, если Мадуро в течение восьми дней (с 26 января) не объявит о проведении новых выборов.​

Источник: РБК