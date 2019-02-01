﻿ США предостерегли Россию от вывоза золота из Венесуэлы, Mixnews.lv

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США заявили о недопустимости разграбления Венесуэлы и призвали Россию и другие страны не участвовать в сделках по приобретению у Каракаса золота и нефти. "В Венесуэле наблюдаются попытки в последнюю минуту разворовать принадлежащие стране активы", - заявил высокопоставленный чиновник вашингтонской администрации, на которого ссылается агентство Reuters. В сложившейся ситуации он призвал Россию и другие страны не совершать сделок с президентом Николасом Мадуро по нефти и золоту.

Чиновник также указал, что Мадуро ждут последствия из-за "недопустимых" попыток запугивания Хуана Гуаидо, которого в Вашингтоне признают временным президентом Венесуэлы.

Ранее парламент Венесуэлы заявил, что по имеющимся у него данным Центральный банк страны намеревался вывезти из страны около 20 тонн золота в Россию. Как пишет "Новая газета", 30 января в полдень в аэропорту Каракаса совершил посадку грузовой самолет Boeing 757, который вылетел из Москвы в 4.50 во вторник, 29 января.

Из аэропорта Внуково борт направился в Объединенные Арабские Эмираты и совершил посадку в Дубае, и оттуда отправился в Венесуэлу. За последнюю декаду это уже второй рейс российского грузового Boeing 757 в Каракас. 18-19 января самолет совершил рейс по маршруту Москва - Дубай - Агадир (Марокко) - Каракас. А 21-23 января вернулся в Москву, по пути следования приземляясь в тех же Агадире и Дубае.

Источники в Дубае утверждают, что российский самолет в аэропорту встречали инкассаторские броневики Центрального банка Объединенных Арабских Эмиратов. Из самолета было выгружено золото, а загружены контейнеры с наличными долларами. К январю 2019 года в хранилищах ЦБ России находилось около 30 тонн золота, принадлежащего Венесуэле.

Позже в Москве категорически опровергли эту информацию. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала несоответствующими действительности сообщения о том, что Мадуро намерен хранить золотой запас страны именно в России.

Агентство Reuters между тем сообщило, что правительство Мадуро решило продать властям ОАЭ около 15 тонн золота, 26 января Венесуэла уже продала 3 тонны золота из своих резервов. Передача слитков началась еще в конце прошлого года, когда часть запасов была отправлена в Турцию. В прошлом году Венесуэла продала в Турции и ОАЭ неочищенное золото на сумму в $900 млн. При этом в ОАЭ пока не комментировали эти сообщения.