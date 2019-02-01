﻿ Трамп признался, что несет "невероятные убытки" на должности президента, Mixnews.lv

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Дональд Трамп за время на посту президента США понес "невероятные финансовые убытки". Об этом сообщает The New York Times.

По словам Трампа, робота президента не приносит денег. При этом он заявил, что президентский пост является "величайшей финансовой неудачей всех времен".

"Знаете, к счастью, я не нуждаюсь в деньгах… Но я несу убытки, и они невероятные", - подчеркнул американский президент.

В то же время он заявил, что работа ему нравится и он не собирается ее покидать.

Стоит отметить, что Трамп намерен участвовать в следующих выборах президента США. На начало 2019 года его предвыборный бюджет составил чуть более 19 миллионов долларов.

Источник: NEWSONE

Фото: flickr.com/gageskidmore