﻿ "Бомжи и крысы в самом центре города": Собчак возмутилась состоянием Парижа, Mixnews.lv

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Журналистка, телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак приехала в Париж и опубликовала впечатления о городе в своем инстаграме.

Собчак подчеркнула, что «обожает» Францию. При этом у нее вызвало возмущение состояние Парижа. В частности, она осталась недовольна тем, что собор Нотр-Дам-де-Пари «не подсвечивается» (власти Франции приняли в начале 2010-х годов ряд законов, которые запрещают ночную подсветку для экономии электроэнергии и сокращения светового загрязнения).

«Бомжи, грязь, крысы в самом центре города. Нельзя без слез на это смотреть. Хочу домой», — написала Собчак.

Она отметила, что Москва, наоборот, в последние годы «похорошела».