﻿ "Бомжи и крысы в самом центре города": Собчак возмутилась состоянием Парижа, Mixnews.lv

И после этого мне кто-то скажет,что Москва не похорошела?)) В Париже. Не подсвечивается. НотрДам. Вы понимаете??? Не ДК В Медведково, а НОТРДАМ стоит в темноте как унылое говно. Обожаю Францию. И ненавижу все то,что с ней сейчас происходит. Бомжи в самом центре ,грязь,крысы в самом центре города. Нельзя без слез на это смотреть. Хочу домой. И лучший ответ почему я не люблю социализм- это челлендж Париж 10 лет назад и сейчас (((.... #jesuisSobyanine )))