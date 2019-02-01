﻿ "Бомжи и крысы в самом центре города": Собчак возмутилась состоянием Парижа, Mixnews.lv

"Бомжи и крысы в самом центре города": Собчак возмутилась состоянием Парижа (2)
Журналистка, телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак приехала в Париж и опубликовала впечатления о городе в своем инстаграме.
Собчак подчеркнула, что «обожает» Францию. При этом у нее вызвало возмущение состояние Парижа. В частности, она осталась недовольна тем, что собор Нотр-Дам-де-Пари «не подсвечивается» (власти Франции приняли в начале 2010-х годов ряд законов, которые запрещают ночную подсветку для экономии электроэнергии и сокращения светового загрязнения).
«Бомжи, грязь, крысы в самом центре города. Нельзя без слез на это смотреть. Хочу домой», — написала Собчак.
Она отметила, что Москва, наоборот, в последние годы «похорошела».
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И после этого мне кто-то скажет,что Москва не похорошела?)) В Париже. Не подсвечивается. НотрДам. Вы понимаете??? Не ДК В Медведково, а НОТРДАМ стоит в темноте как унылое говно. Обожаю Францию. И ненавижу все то,что с ней сейчас происходит. Бомжи в самом центре ,грязь,крысы в самом центре города. Нельзя без слез на это смотреть. Хочу домой. И лучший ответ почему я не люблю социализм- это челлендж Париж 10 лет назад и сейчас (((.... #jesuisSobyanine )))