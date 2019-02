﻿ Больше 20 человек погибли из-за аномальных морозов в США, Mixnews.lv

В мире |

По меньшей мере 21 человек стал жертвой морозов, установившихся на Среднем Западе США, сообщает в четверг Fox News.

Некоторые люди замерзли насмерть на улицах и в своих домах, другие погибли в результате аварий и несчастных случаев, вызванных метелью. В больницы поступают сотни человек с простудой и обморожениями.

В Рокфорде (штат Иллинойс) столбик термометров опустился до рекордных минус 34 градусов. В Чикаго также установлен рекорд столетней истории метеонаблюдений - минус 29 градусов. В Мэдисоне в штате Висконсин в четверг было минус 32.

В Чикаго возникли перебои с электричеством и водоснабжением, а также транспортом, было отменено больше тысячи авиарейсов; из-за аномальных холодов пришлось поджечь железнодорожные рельсы, чтобы по ним смогли ходить поезда.

WATCH: It's so cold in Chicago today that they have to set the railroad tracks on fire to keep trains moving. #PolarVortex https://t.co/6FFgLUplgs pic.twitter.com/SXVl4n0ICm