﻿ Больше 20 человек погибли из-за аномальных морозов в США, Mixnews.lv

Больше 20 человек погибли из-за аномальных морозов в США (2)

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В мире | 1 февраля 2019 года, 16:35

По меньшей мере 21 человек стал жертвой морозов, установившихся на Среднем Западе США, сообщает в четверг Fox News.

Некоторые люди замерзли насмерть на улицах и в своих домах, другие погибли в результате аварий и несчастных случаев, вызванных метелью. В больницы поступают сотни человек с простудой и обморожениями.

В Рокфорде (штат Иллинойс) столбик термометров опустился до рекордных минус 34 градусов. В Чикаго также установлен рекорд столетней истории метеонаблюдений - минус 29 градусов. В Мэдисоне в штате Висконсин в четверг было минус 32.

В Чикаго возникли перебои с электричеством и водоснабжением, а также транспортом, было отменено больше тысячи авиарейсов; из-за аномальных холодов пришлось поджечь железнодорожные рельсы, чтобы по ним смогли ходить поезда.

В четверг вечером циклон продолжил движение на восток; в Западном Нью-Йорке выпало больше 50 см снега.

Уже к выходным в пострадавших от морозов штатах ожидается резкое потепление - температура поднимется сразу на 27 градусов по Цельсию.

Напомним, как ранее писал Mixnews, в некоторых регионах CША столбик термометра опускался до -53 градусов по Цельсию.

Комментарии 2
Евлампий 1 час назад
Хорошо что у нас таких морозов нет, а то бомжи которые ночуют на улице совсем бы замёрзли!!! А таких людей - ОЧЕНЬ МНОГО, далеко не все ночуют в бомжатниках!!!
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Ну как 21 минуту назад
А в Сибири ещё круче пиндосы
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