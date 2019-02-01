﻿ Массовая чистка: Facebook удалил аккаунты, связанные с Россией, Ираном и Венесуэлой, Mixnews.lv

Массовая чистка: Facebook удалил аккаунты, связанные с Россией, Ираном и Венесуэлой (4)

фото

В мире | 1 февраля 2019 года, 17:15

Компании Facebook и Twitter сообщили об удалении сотен учетных записей, связанных с Ираном, Россией и Венесуэлой. Соответствующие уведомления появились в блогах соцсетей.

Отмечается, что в Twitter удалили более шести тысяч твитов. По данным компании, посты были созданы для того, чтобы оказать влияние на промежуточные выборы в конгресс США в ноябре 2018 года.

Глава отдела безопасности Twitter Йоэль Рот отметил, что все найденные аккаунты и связанную с ними информацию будут хранить в архиве, открытом для расследований.

Известно, что в Facebook удалили всего лишь 783 учетные страницы и группы. В основном, блокировали ботов.

Источник: NEWSONE

Фото: Pexels.com

Комментарии 4
Janis samogonshiks35 минут назад
Отмечается, что в Twitter удалили более шести тысяч твитов. По данным компании, посты были созданы для того, чтобы оказать влияние на промежуточные выборы в конгресс США в ноябре 2018 года.

промежуточные выборы прошли, а удалили щас. так уже они не нужны..
Ответить
Janis samogonshiks38 минут назад
и какой?
1
Ответить
Я давно удалил22 минуты назад
Этот фейкс без бука ......трепачи
Ответить