﻿ Массовая чистка: Facebook удалил аккаунты, связанные с Россией, Ираном и Венесуэлой, Mixnews.lv

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Компании Facebook и Twitter сообщили об удалении сотен учетных записей, связанных с Ираном, Россией и Венесуэлой. Соответствующие уведомления появились в блогах соцсетей.

Отмечается, что в Twitter удалили более шести тысяч твитов. По данным компании, посты были созданы для того, чтобы оказать влияние на промежуточные выборы в конгресс США в ноябре 2018 года.

Глава отдела безопасности Twitter Йоэль Рот отметил, что все найденные аккаунты и связанную с ними информацию будут хранить в архиве, открытом для расследований.

Известно, что в Facebook удалили всего лишь 783 учетные страницы и группы. В основном, блокировали ботов.

Источник: NEWSONE

Фото: Pexels.com