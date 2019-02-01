﻿ Франция требует от Google удалить фото Макрона в образе Пиночета, Mixnews.lv

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Французские власти предположительно потребовали от социальной сети Google+ удалить фотоколлаж, изображающий президента страны Эммануэля Макрона в образе чилийского диктатора Аугусто Пиночета.

По информации ресурса Lumen, анализирующего удаление контента из интернета, запрос был отправлен в Google 14 января. Изображение, оригинал которого был сделан нидерландским фотографом Чэсом Герретсеном в 1973 году, появилось на странице пользователя Филиппа Пети 14 декабря.

На нем лица президента Франции, премьер-министра Эдуара Филиппа и министра внутренних дел Кристофа Кастанера наложены на лица Пиночета и военных чинов из его окружения.

Некоторые пользователи социальных сетей называют запрос на удаление изображения "цензурой".

Уже больше месяца против правительства Макрона еженедельно выступает движение так называемых "желтых жилетов". Эти протесты проходят на фоне сильного снижения популярности президента. Власти критикуют за жесткое обращение с демонстрантами.

Источник: Euronews