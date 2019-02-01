﻿ Бывший канцлер Германии рассказал о зависимости ЕС от России, Mixnews.lv

Бывший канцлер Германии рассказал о зависимости ЕС от России (2)
В мире | 1 февраля 2019 года, 17:58
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Европа не сможет устоять перед мощью США и Китая без России. Об этом сообщает Der Spigel.
По его словам, президент России Владимир Путин много раз протягивал руку ЕС.
Он также добавил, что Евросоюз отвергал попытки сближения с Россией.
Шредер подчеркнул, что ЕС необходимы ресурсы и рынок России.
Источник: Gazeta
Фото: Flickr/Yanni Koutsomitis
В беседе с корреспондентом издания Шредер напомнил, что президент РФ Владимир Путин стремился к выстраиванию отношений с Западом «на равных и на основе уважения», но его отвергали, когда он «многократно протягивал руку Европе». Однако сейчас, по словам политика, Европа получила «большой шанс» и должна попытаться вновь связать Россию с ЕС и вообще Западом.
«Для этого, без сомнения, нужны изменения в как российской политике, так и в западной, — отметил Шредер. — Если мы как европейцы хотим выстоять политически и экономически пред супердержавами США и Китаем, мы не сможем сделать это без потенциала России. Мы нуждаемся в рынке и, прежде всего, в ресурсах этой страны».
При этом Шредер подчеркнул, что никогда не говорил о том, что в России «все в порядке». Он отметил, что Россия должна бороться с коррупцией, а также испытывает трудности с соблюдением принципов верховенства закона.
«Однако это не означает, что надо использовать любые недочеты для нападок на Россию», — подытожил Шредер.