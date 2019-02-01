﻿ Бывший канцлер Германии рассказал о зависимости ЕС от России, Mixnews.lv

В мире |

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Европа не сможет устоять перед мощью США и Китая без России. Об этом сообщает Der Spigel.

По его словам, президент России Владимир Путин много раз протягивал руку ЕС.

Он также добавил, что Евросоюз отвергал попытки сближения с Россией.

Шредер подчеркнул, что ЕС необходимы ресурсы и рынок России.

Источник: Gazeta

Фото: Flickr/Yanni Koutsomitis