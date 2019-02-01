﻿ Бывший канцлер Германии рассказал о зависимости ЕС от России, Mixnews.lv

Бывший канцлер Германии рассказал о зависимости ЕС от России (2)

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В мире | 1 февраля 2019 года, 17:58

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Европа не сможет устоять перед мощью США и Китая без России. Об этом сообщает Der Spigel.

По его словам, президент России Владимир Путин много раз протягивал руку ЕС.

Он также добавил, что Евросоюз отвергал попытки сближения с Россией.

Шредер подчеркнул, что ЕС необходимы ресурсы и рынок России.

Источник: Gazeta

Фото: Flickr/Yanni Koutsomitis

Комментарии 2
yes7 минут назад
Европе нуждается в потенциале России, в частности ее рынке и ресурсах страны, чтобы выстоять перед таким сверхдержавами, как США и Китай. Об этом в интервью изданию Spiegel заявил экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер.

В беседе с корреспондентом издания Шредер напомнил, что президент РФ Владимир Путин стремился к выстраиванию отношений с Западом «на равных и на основе уважения», но его отвергали, когда он «многократно протягивал руку Европе». Однако сейчас, по словам политика, Европа получила «большой шанс» и должна попытаться вновь связать Россию с ЕС и вообще Западом.

«Для этого, без сомнения, нужны изменения в как российской политике, так и в западной, — отметил Шредер. — Если мы как европейцы хотим выстоять политически и экономически пред супердержавами США и Китаем, мы не сможем сделать это без потенциала России. Мы нуждаемся в рынке и, прежде всего, в ресурсах этой страны».

При этом Шредер подчеркнул, что никогда не говорил о том, что в России «все в порядке». Он отметил, что Россия должна бороться с коррупцией, а также испытывает трудности с соблюдением принципов верховенства закона.

«Однако это не означает, что надо использовать любые недочеты для нападок на Россию», — подытожил Шредер.
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yes6 минут назад
миксы всё с ног на голову перевернули, переставили вырезали..
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