﻿ США готовятся покинуть соглашение о ликвидации ракет, Mixnews.lv

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Со 2 февраля США в одностороннем порядке приостанавливают все обязательства, которые Вашингтон взял на себя в 1987 году, подписав с Москвой Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), и начнут процедуру выхода из договора, пишет BBC.

Об этом объявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

В заявлении госсекретаря США Майка Помпео говорится, что американские власти направят России официальное уведомление о выходе США из ДРСМД через шесть месяцев, если Москва не вернется к соблюдению договора.

2 февраля истекает срок, который Вашингтон дал Москве на решение вопроса с ракетами 9М729 - американская сторона считает, что характеристики этого вооружения нарушают ДРСМД, и требует, чтобы Россия их уничтожила. Москва настаивает на том, что эти ракеты не подпадают под действие соглашения, и в ответ обвиняет Вашингтон в нарушении договора.

ДРСМД - одно из самых важных соглашений, обеспечивавших в мире состояние "стратегической стабильности", практически гарантировавшее то, что ядерная война не начнется. Теперь это состояние под угрозой.

Ракеты не той системы

О намерении США выйти из договора президент США Дональд Трамп объявил 20 октября 2018 года. Причиной выхода он назвал нарушения договора российской стороной: "Они нарушают его в течение многих лет. И мы не собираемся позволять им нарушать ядерное соглашение и делать оружие".

Вашингтон утверждает, что Россия тайно разработала на базе ракеты 9М728 для оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" новую крылатую ракету - 9М729. Ее дальность, как считают в США, в нарушение договора превышает 500 километров. По словам американцев, у них есть доказательства создания такой ракеты и ее испытаний. Кроме того, новая ракета даже внешне отличается от старой - она заметно длиннее.

Россия отвергает эти обвинения, в доказательство она даже продемонстрировала новое изделие, но не саму ракету 9М729, а транспортно-пусковой контейнер для нее. В сравнении с контейнером для 9М728 он и правда оказался длиннее. При этом, указывая на контейнер, российские военные объяснили, что ракета длиннее не за счет увеличения топливного бака, а из-за более крупной боевой части и новой системы навигации.

Россия в ответ обвиняет США в том, что те фактически испытывают свои ракеты-нарушители ДРСМД, когда запускают мишени при тестировании систем ПРО. По сути, эти мишени представляют собой обычные ракеты среднего радиуса действия. Кроме того, в Москве убеждены, что пусковые установки Mk 41 противоракет SM-3 системы ПРО Aegis Ashore в Польше и Румынии пригодны для пусков крылатых ракет Tomahawk. Наконец, в России утверждают, что некоторые американские беспилотники тоже фактически нарушают ДРСМД.

Американцы отвергают эти обвинения, объясняя, что для запусков крылатых ракет из пусковых установок Mk 41 нужно другое программное обеспечение.

Последним требованием США было уничтожить ракеты 9М729, которые, по мнению американцев, нарушают договор. Россия назвала это ультиматумом и обвинила Америку в том, что та стремится выйти из договора во что бы то ни стало.

Российские военные настаивают, что габариты 9М729 больше из-за увеличенной боевой части, а не из-за топливного отсека Стороны пытались договориться. В минувший четверг прошла встреча замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и замгоссекретаря США Андреа Томпсона. Однако после встречи Рябков заявил, что договориться не удалось, а США, по его словам, заняли "деструктивную, выдержанную в предельно жесткой тональности" позицию (цитата по РИА "Новости").

Стратегическая стабильность

Договор ДРСМД - один из ключевых документов, которые вместе с соглашениями о нераспространении ядерного оружия, ограничении стратегических наступательных вооружений и противоракетной обороне обеспечили миру так называемую стратегическую стабильность.

Термин "стратегическая стабильность" в данном случае означает состояние, при котором странам, обладающим крупнейшими ядерными арсеналами, нет никакого смысла начинать войну - выиграть ее невозможно. Для людей стратегическая стабильность проявилась в том, что холодная война так и не превратилась в "горячую".

Основой стратегической стабильности является ядерное сдерживание, то есть предотвращение военного конфликта под угрозой применения ядерного оружия. Ядерное сдерживание опирается на "принцип гарантированного взаимного уничтожения", который появился во времена холодной войны и продолжает действовать до сих пор. Согласно этому принципу, ни одна сторона не может нанести удар настолько сильный, чтобы полностью обезоружить противника и тот не сумел бы в ответ нанести не менее сильный удар.