﻿ Хакеры выложили в сеть 25 млрд украденных логинов и паролей, Mixnews.lv

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Хакеры собрали воедино и выложили в сеть рекордную базу данных, сообщает IT-журнал The Wired. Первая часть, получившая название Collection #1 и насчитывающая 773 млн паролей и логинов появилась в сети в середине января. Теперь исследователи в области кибербезопасности обнаружили вторую часть — Collections #2–5, которая насчитывает 854 Гб украденных данных и всего 25 млрд учетных записей.

После изучения базы аналитики из Hasso Plattner Institute в Потсдаме, Германия, обнаружили, что Collections #2–5 насчитывает около 2,2 млрд уникальных учетных записей. Большая часть из 25 млрд данных коллекции включает в себя утечки в результате краж предыдущих лет, в том числе после взлома баз данных Yahoo, LinkedIn и Dropbox.

«Это самая большая коллекция взломов, которые мы когда-либо видели», — приводит издание слова Криса Роуланда, сотрудника компании в сфере кибербезопасности Phosphorus.io, которая обнаружила Collections #1–5 на торрентах.

По его словам, Collections #1–5 уже широко разошлась в среде хакеров. В частности, он заметил, что файл с базой данных уже предлагали для скачивания 130 человек, сам файл был скачан более 1000 раз. «Это беспрецедентный объем информации и личных данных, которые в конечном итоге могут стать достоянием общественности», — предупредил эксперт.

Источник: РБК

Фото: Flickr/News Mag