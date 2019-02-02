﻿ "Ожог роговицы глаза и плевать": на Украине облили зеленкой кандидата в президенты, Mixnews.lv

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В Бердянске облили зеленкой кандидата на пост президента Украины от фракции "Оппозиционный блок — партия мира и развития" Александра Вилкула. Об этом политик сообщил в фейсбуке.

Инцидент произошел около Дома культуры "Софит", где должна была пройти встреча с избирателями. Вилкул получил ожог роговицы глаза. Полицейские установили личность правонарушителя. Им оказался местный житель 1985 года рождения. Мужчину задержали.

Политик обвинил в происшедшем власти. По его словам, СБУ получила команду организовывать такие нападения в ходе кампании через "подконтрольных радикалов".

Александр Вилкул является одним из 28 кандидатов на пост президента, зарегистрированных ЦИК Украины. Очередные выборы главы государства пройдут 31 марта.

Источник: РИА Новости

Фото: facebook.com/OleksandrVilkul