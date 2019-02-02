﻿ Отмечали день рождения на путях: в России поезд насмерть сбил людей, Mixnews.lv

Отмечали день рождения на путях: в России поезд насмерть сбил людей (5)

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В мире | 2 февраля 2019 года, 12:58

Мужчина и женщина на Кубани, юго-западе России, отмечавшие день рождения на железнодорожных путях, попали под электропоезд и погибли, сообщило в субботу управление на транспорте МВД России по Южному Федеральному округу.

Вечером в пятницу в дежурную часть Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте обратился машинист электропоезда Новороссийск - Ростов. Он рассказал, что на перегоне Староминская - Орловка Кубанская травмирован мужчина, он доставлен в центральную районную больницу. На месте происшествия в колее полицейские обнаружили еще труп девушки 1996 года рождения с железнодорожными травмами.

"Следственно-оперативная группа выяснила, что молодые люди сидели около железной дороги и отмечали 41-й день рождения мужчины. Со слов машиниста электропоезда он видел только мужчину, применил звуковой сигнал, экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось. Позже выяснилось, что от полученных травм мужчина скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Источник: РИА Новости

Фото: flickr.com/Борис Скопец

Комментарии 5
yes43 минуты назад
В маленькой Латвии в последнее время очень часто люди попадают под поезда и это печально
1
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Patriot32 минуты назад
Kà bija tà ari bùs bardaks tajà Krievijà.
5
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yes11 минут назад
Вечером 31 января в Риге, между железнодорожными станциями Торнякалнс и Засулаукс под колеса поезда попал человек. Об этом сообщает АО Pasažieru vilciens, пишет rus.delfi.lv

Из-за ЧП поезда в Юрмальском направлении ходили с опозданием на полчаса. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, что это уже второй за неделю подобный случай в Риге: 24 января под колесами поезда в Золитуде погиб подросток.
бардак говоришь? То бардак в России, а ты где?
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