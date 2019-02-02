﻿ Отмечали день рождения на путях: в России поезд насмерть сбил людей, Mixnews.lv

Отмечали день рождения на путях: в России поезд насмерть сбил людей (5)
Мужчина и женщина на Кубани, юго-западе России, отмечавшие день рождения на железнодорожных путях, попали под электропоезд и погибли, сообщило в субботу управление на транспорте МВД России по Южному Федеральному округу.
Вечером в пятницу в дежурную часть Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте обратился машинист электропоезда Новороссийск - Ростов. Он рассказал, что на перегоне Староминская - Орловка Кубанская травмирован мужчина, он доставлен в центральную районную больницу. На месте происшествия в колее полицейские обнаружили еще труп девушки 1996 года рождения с железнодорожными травмами.
"Следственно-оперативная группа выяснила, что молодые люди сидели около железной дороги и отмечали 41-й день рождения мужчины. Со слов машиниста электропоезда он видел только мужчину, применил звуковой сигнал, экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось. Позже выяснилось, что от полученных травм мужчина скончался в больнице", - говорится в сообщении.
Источник: РИА Новости
Фото: flickr.com/Борис Скопец
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Напомним, что это уже второй за неделю подобный случай в Риге: 24 января под колесами поезда в Золитуде погиб подросток.
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