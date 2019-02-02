﻿ Фастфудом злоупотребляете?: медики указали Трампу на наличие лишнего веса, Mixnews.lv

В мире |

Американский лидер Дональд Трамп 8 февраля этого года пройдёт ежегодное плановое медицинское обследование. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, осмотр пройдёт в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

В ходе обследования у президента проверят зрение, слух, состояние носоглотки, щитовидной железы, лёгких, сердца, кожного покрова, пищевода, мускулов, костей, а также деятельность головного мозга.

В прошлом году у Трампа не обнаружили никаких заболеваний, зато указали на наличие избыточного веса: при росте 190 см он весил 108 кг. Медики рекомендовали сбросить 5–7 кг.

Ежегодные обследования стали обычной практикой для американских лидеров со времён 37-го президента Ричарда Никсона.

Источник: L!FE

Фото: flickr.com//Mila Kunis Kunis