﻿ Внук Аллы Пугачевой просит денег у поклонников, Mixnews.lv

Внук Аллы Пугачевой просит денег у поклонников (2)
В мире | 2 февраля 2019 года, 17:03
Внук Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков попросил поклонников оказать ему материальную поддержку для записи песни и съемок клипа. Пресняков отметил, что фанаты получат возможность стать "сопродюсерами" трека его группы Мultiverseband "To Stay".
"Если мы все вместе объединимся и соберем нужную сумму, то у нашей песни появится шанс заявить о себе во всем мире!" — написал музыкант в Instagram.
Он пояснил, что Мultiverseband попала в чарт американского лейбла-платформы Younk и должна собрать максимальное количество средств, чтобы записать релиз в Лос-Анджелесе.
Источник: РИА Новости
Фото: flickr.com/Roman Zhantuarov
У мамы попросить не пробовал?
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и чё? он что у пенсионеров просит?
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