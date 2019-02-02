﻿ Внук Аллы Пугачевой просит денег у поклонников, Mixnews.lv

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Внук Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков попросил поклонников оказать ему материальную поддержку для записи песни и съемок клипа. Пресняков отметил, что фанаты получат возможность стать "сопродюсерами" трека его группы Мultiverseband "To Stay".

"Если мы все вместе объединимся и соберем нужную сумму, то у нашей песни появится шанс заявить о себе во всем мире!" — написал музыкант в Instagram.

Он пояснил, что Мultiverseband попала в чарт американского лейбла-платформы Younk и должна собрать максимальное количество средств, чтобы записать релиз в Лос-Анджелесе.

Источник: РИА Новости

Фото: flickr.com/Roman Zhantuarov