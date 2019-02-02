﻿ Генерал ВВС Венесуэлы признал оппозиционера Гуаидо президентом страны, Mixnews.lv

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Генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес признал спикера парламента страны Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента страны. Об этом сообщается в Twitter.

На видео выступает мужчина в военной форме с нашивкой "Франсиско Янес Родригес" и представляется генералом из высшего командования. Ролик распространили ряд венесуэльских СМИ.

ATENCIÓN: General de División Francisco Estéban Yánez Rodríguez, Director de Planificación Estratégica del Alto Mando Militar de la Aviación, reconoce a Juan Guaidó como Presidente (E) de Venezuela. #2Feb pic.twitter.com/Uz4fOixsvq — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) 2 февраля 2019 г.

"Сегодня с гордостью патриота и демократа я сообщаю, что <...> признаю депутата Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента Боливарианской Республики Венесуэла и в соответствии с этим объявляю о готовности исполнять его приказы", — заявил он в видеообращении.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. После этого лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности главы государства на период действия "временного правительства". Его в течение считаных минут признали США.

Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу и Грузия тоже поддержали Гуаидо.

Мадуро считает, что спикер парламента является "марионеткой Вашингтона". Он также обвинил США в попытке переворота. Армия осталась на стороне легитимного главы государства. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре выразил поддержку Мадуро в условиях обострившегося кризиса в стране. Признавать Гуаидо отказались и другие страны, в частности Китай, Турция, Белоруссия, Индонезия, Иран, Италия.

Источник: РИА Новости