﻿ Генерал ВВС Венесуэлы признал оппозиционера Гуаидо президентом страны, Mixnews.lv

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Генерал ВВС Венесуэлы признал оппозиционера Гуаидо президентом страны (5)

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В мире | 2 февраля 2019 года, 17:31

Генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес признал спикера парламента страны Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента страны. Об этом сообщается в Twitter.

На видео выступает мужчина в военной форме с нашивкой "Франсиско Янес Родригес" и представляется генералом из высшего командования. Ролик распространили ряд венесуэльских СМИ.

"Сегодня с гордостью патриота и демократа я сообщаю, что <...> признаю депутата Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента Боливарианской Республики Венесуэла и в соответствии с этим объявляю о готовности исполнять его приказы", — заявил он в видеообращении.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. После этого лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности главы государства на период действия "временного правительства". Его в течение считаных минут признали США.

Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу и Грузия тоже поддержали Гуаидо.

Мадуро считает, что спикер парламента является "марионеткой Вашингтона". Он также обвинил США в попытке переворота. Армия осталась на стороне легитимного главы государства. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре выразил поддержку Мадуро в условиях обострившегося кризиса в стране. Признавать Гуаидо отказались и другие страны, в частности Китай, Турция, Белоруссия, Индонезия, Иран, Италия.

Источник: РИА Новости

Комментарии 5
Хехе2 часа назад
Генерал бибиси... Занятно.
2
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solarus2 часа назад
Первого купили....
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yes3 часа назад
помнится путч в Турции был, десятки тыщ. поплатились
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