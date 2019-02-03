﻿ Умер российский рэпер Децл, Mixnews.lv

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Российский исполнитель Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, ушел из жизни. Об этом сообщил в Facebook его отец продюсер Александр Толмацкий.

Как написал в комментариях под постом об этом в группе рэпера во «Вконтакте» его концертный директор Павел Беленец, это произошло из-за остановки сердца.

«Сегодня ночью он выступал в Ижевске. После выступления пошел в гримерку, через несколько минут ему стало плохо. Предварительная информация — у него произошла остановка сердца, и он умер», — сказал Беленец «Известиям».

Кирилл Толмацкий родился в 1983 году, а карьеру начал в конце 1990-х под псевдонимом Децл. Его дебютный альбом «Кто? ты» 2000 года с одноименной песней разошелся тиражом более миллиона копий, а выпущенный в 2001 год альбом Street Fighter получил несколько музыкальных премий, в том числе MTV Music Awards.

У Толмацкого остался 13-летний сын.