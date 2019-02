﻿ Королеву Британии могут эвакуировать из Лондона после Brexit, Mixnews.lv

В мире |

Королеву Великобритании Елизавету II и целый ряд других членов монаршей семьи эвакуируют из Лондона в случае, если выход страны из состава ЕС повлечет за собой беспорядки в британской столице. Это следует из плана действия на случай чрезвычайных обстоятельств при Brexit, разработанного британским правительством. Выдержки из документа приводят в воскресенье, 3 февраля, газеты The Sunday Times и The Mail on Sunday.

Издания напоминают, что планы экстренной эвакуации существовали еще со времен холодной войны, теперь же они "были пересмотрены на случай гражданских беспорядков", которые могут последовать в случае жесткого Brexit.

По оценкам некоторых экспертов, поводом для столкновений может стать дефицит продуктов питания в британских супермаркетах, поскольку около трети продукции поставляется из ЕС.

Разработкой сценариев действий на случай беспорядков занимался отдел по чрезвычайным ситуациям при секретариате кабинета министров Великобритании.

Королеву Елизавету II и ее супруга, принца Филиппа Маунтбеттена, герцога Эдинбургского планировалось доставить в секретное место за пределами Лондона.

Подобным же образом эвакуация должна была быть обеспечена несколько десятилетий назад в случае ядерного нападения со стороны Советского Союза.

Между тем сторонник Brexit, евроскептик и член Консервативной партии Джейкоб Уильям Рис-Могг подверг правительственные планы критике, назвав их "военными фантазиями перевозбудившихся официальных лиц".

"Место монарха - всегда в столице", - добавил он.

В случае неупорядоченного Brexit Лондон может ввести военное положение для предотвращения хаоса в стране. По данным британских СМИ, в правительстве в настоящее время обсуждается целесообразность применения в таком случае Акта о чрезвычайных ситуациях от 2004 года, который позволяет вводить комендантский час, осуществлять конфискацию имущества, ограничивать свободу передвижений и задействовать вооруженные силы для подавления беспорядков.

Премьер Великобритании Тереза Мэй в колонке для The Sunday Telegraph пообещала на переговорах в Брюсселе добиваться "прагматичного решения" для "обеспечения Brexit, за который проголосовал британский народ". В ближайшее время ожидается визит главы кабмина в столицу Бельгии.

Выход Великобритании из состава ЕС запланирован на 29 марта.

Источник: Deutsche Welle