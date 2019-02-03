﻿ СМИ: Deutsche Bank отказал Трампу в выдаче кредита, Mixnews.lv

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В 2016 году Дональд Трамп обращался в Deutsche Bank за кредитом для его предвыборной кампании, однако банк отказал ему, сообщает The New York Times со ссылкой на три информированных источника.

Запрос Трампа вызвал конфликт, в который привлекли руководство банка, рассказали источники издания. Несколько высокопоставленных чиновников банка сочли займ Трампу рискованным, поскольку считали его кандидатуру спорной. В случае победы Трампа и невозврата средств, руководству Deutsche Bank пришлось бы выбирать между отказом от взыскания долга и арестом его активов.

Трамп сотрудничает с Deutsche Bank около двадцати лет. По информации двух источников издания, Трамп планировал взять кредит, чтобы заплатить за работу владения в шотландском Тернбери. The New York Times отмечает, что это указывает на работу Трампа над собственным бизнесом во время предвыборной кампании. Издание отмечает, что эта информация может привлечь внимание Конгресса для расследования его деятельности.

По словам представителя Трампа Аманды Миллер, Трамп вложил в проект в Тернбери "десятки миллионов долларов" из собственных средств. Она не уточнила, обращался ли при этом к Трамп Deutsche Bank за займом. В Deutsche Bank не прокомментировали информацию об отказе в выдаче кредита.

Источник: "Дождь"