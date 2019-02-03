﻿ В России перевернулся автобус с детьми: есть погибшие, Mixnews.lv

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В России перевернулся автобус, который ехал из Ярцево в Калугу. Как сообщили РБК в управлении ГИБДД по Калужской области, инцидент произошел утром в воскресенье на 128-м километре дороги Калуга — Вязьма.

В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали десять детей, погибла одна женщина.

"Всего в салоне были 16 детей из 1–3 классов, еще 14 детей из старшей группы", — сказали в ведомстве. Там отметили, что школьники направлялись на танцевальный конкурс.

Позже число погибших увеличилось. Стало известно, что погиб мужчина, который был одним из сопровождающих. Число пострадавших при этом увеличилось до 20.

Сотрудники полиции выясняют причины случившегося. На место происшествия выехали сотрудники центрального аппарата ГИБДД России. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе Следственного комитета по Калужской области РБК рассказали о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Там указали, что следствием будут устанавливаться собственник транспортного средства, а также организаторы и лица, которые должным образом не обеспечили безопасность детей.

По предварительной информации, водитель автобуса, который принадлежал индивидуальному предпринимателю, не справился с управлением, в результате чего машина съехала с трассы.

Источник: РБК